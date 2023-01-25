В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
15 минут назад

В России наладят производство Wi-Fi-роутеров нового поколения

Газета.Ru

К концу 2024 года в России появится производство отечественных роутеров с поддержкой стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО).

В России наладят производство Wi-Fi-роутеров нового поколения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что проект будет курировать Минцифры РФ. К началу 2025 года в России должно быть выпущено не менее 500 тыс. роутеров Wi-Fi 6. В НИПО в качестве потенциальных госзаказчиков отечественного оборудования указаны крупнейшие интернет-провайдеры вроде «ЭР-Телеком Холдинг» и «Ростелеком».

По данным экспертов, опрошенных «Известиями», в России уже действуют предприятия, которой занимаются производством Wi-Fi-роутеров на базе импортных компонентов, однако они не поддерживают стандарт Wi-Fi 6. Эксперты считают, что внедрение в РФ Wi-Fi 6 позволит снизить уровень помех, которые друг другу создают устройства, работающие в устаревшем диапазоне, и увеличит скорость сети для пользователей.

Роутеры Wi-Fi 6 работают в частотном диапазоне 5-6 ГГц, тогда как предыдущие стандарты ограничиваются 2,4 ГГц. Более высокий диапазон позволяет Wi-Fi 6 по скорости и стабильности связи приблизиться к 5G.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в 2023 году в московском метрополитене может появиться связь типа 5G.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители