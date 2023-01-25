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34 минуты назад

В России создали антиковидную дверную ручку

Никита Бородкин

В Российском университете дружбы народов разработали антиковидную дверную ручку с источником ультрафиолета, который обеззараживает ее поверхность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

В России создали антиковидную дверную ручку
Фото: ТАССТАСС

Ручка обладает уникальной конструкцией — в ее основе находится источник ультрафиолета C, который обеззараживает поверхность ручки и убивает 96% вирусов за считанные секунды. Источник излучения поместили в трубку из закаленного стекла, сверху и снизу которой расположены металлические колпачки с датчиками движения и аккумуляторами.

Считается, что изобретение будет актуально для организаций с большой проходимостью — медицинских учреждений, школ и общепита. Ресурс бактерицидной лампы в ручке составляет около 400 дней, после чего ее можно будет легко заменить. Примерная цена одного устройства — 5 тысяч рублей.

Команда стартапа занималась разработкой решения в рамках акселератора федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательств». Лидер команды разработчиков отметил, что идея родилась во время пандемии, когда исследования показали, что дверная ручка является переносчиком большого количества заболеваний.

Наука и техника,РУДН,
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