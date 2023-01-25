Почему опасно покупать iPhone с корпоративным MDM-профилем

Пользователи интернета могут встретить в интернет-магазинах гаджеты Apple с корпоративными MDM-профилями, которые можно купить на 50% дешевле обычной версии. Почему они продаются по сниженной цене и как могут оказаться заблокированными в любой момент — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Газета.ru Газета.ru

Корпоративный Apple

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Гаджетами компании Apple пользуются по всему миру, — в том числе эту технику покупают крупные компании и организации, которые предоставляют сотрудникам корпоративные устройства.

Apple Mobile Device Management (MDM) — это инструмент удаленного управления устройством, который по принципу своей работы напоминает «родительский контроль».

Однако вместо родителей администратором в данном случае выступает руководитель организации или IT-отдел, которые удаленно управляют устройством, устанавливая на него необходимое ПО и ограничивая функционал предоставляемого гаджета.

Так, если на устройстве установлен MDM, пользователю могут быть недоступны популярные сервисы, развлекательные сайты или, например, платные покупки в App Store. Это делается для того, чтобы студент или сотрудник, которому был выдан корпоративный гаджет, не отвлекался от своей основной задачи и использовал устройство по назначению — для учебы или работы.

Почему опасно покупать гаджет с MDM

Со временем устройства с установленным MDM-профилем списываются, а некоторые недобросовестные сотрудники сбывают корпоративные iPhone, iPad, MacBook и iMac на вторичном рынке — в отдельных случаях подобные устройства даже продают совершенно новыми.

Желающих купить технику подкупает низкая цена на исправный гаджет, однако в большинстве случаев подобное выходит им боком.

Как правило, продавец перед продажей устройства скрывает его MDM-профиль с помощью специальных программ, благодаря чему корпоративный компьютер или смартфон Apple превращается в «обычный» MacBook или iPhone без какого-либо ограничения в функциях.

Покупатели годами могут пользоваться гаджетом привычным образом, однако стоит им запустить сброс до заводских настроек по какой-то причине, как устройство моментальное блокируется и просит указать логин и пароль администратора. Работает это таким же образом, как блокировка по Apple ID, из-за чего продолжить пользоваться техникой будет уже невозможно.

Некоторые продавцы прямо предупреждают о существовании MDM и о блокировке в случае сброса, однако существуют и те, которые скрывают этот факт.

Как удалить MDM-профиль

Возможность удаления MDM-профиля существует — в среднем стоимость подобной услуги в сервисных центрах составляет около 5 тыс. руб.

В случае, если под рукой пользователя окажется компьютер со специальным ПО, он может удалить MDM-профиль самостоятельно. Он «вернется» только после повторного сброса до заводских настроек. Сам процесс удаления MDM простой, и в сети можно найти много инструкций.

В случае, если пользователь собирается покупать подержанный смартфон, планшет или компьютер Apple, обязательно стоит проверить, был ли на нем установлен MDM-профиль. Единственная верная проверка — сброс до заводских настроек прямо перед продавцом — в случае, если там был скрыт MDM, устройство при перезагрузке заблокируется.

В чем выгода покупать гаджет с MDM

Единственная весомая причина покупки гаджета с MDM — экономия.

Например, стоимость MacBook Pro 16 на чипе M1 Pro с SSD-накопителем на 1ТБ в российской рознице составляет от 250 тыс. руб. На торговых площадках можно найти точно такой же ноутбук с MDM в состоянии нового от 130 до 150 тыс. руб.

iPhone 12 или последний iPhone SE с MDM-профилем продаются уже за 30 и 20 тыс. руб. соответственно. При этом аналогичные б/у-модели стоят от 35 и 25 тыс. руб. соответственно. Таким образом, выбрав устройство с MDM-профилем, пользователь экономит до 50% от его первоначальной стоимости.