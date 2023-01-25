Samsung Z Fold 4 превзошел iPhone 14 Pro Max по скорости работы

В выпуске на YouTube-канале PhoneBuff узнали, насколько быстрее в играх и приложениях показывает себя Samsung Z Fold 4 по сравнению с iPhone 14 Pro Max.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ведущий YouTube-канала PhoneBuff сравнил по скорости работы смартфоны iPhone 14 Pro Max и Samsung Z Fold 4. Характеристики устройств вы можете увидеть ниже.

В ходе тестирования на смартфонах запускались самые разные игры и приложения. Например, Starbucks, Word, приложение камеры, Subway Surfers. И в большинстве рабочих приложений лидирует Fold 4.

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Что касается игр, то запускались они на iPhone 14 Pro Max либо с той же скоростью, что и на Samsung, либо немного медленнее.