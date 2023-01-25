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13 минут назад

Гибкий смартфон Samsung Z Fold 4 превзошёл iPhone 14 Pro Max по скорости работы

Ferra.ru

В выпуске на YouTube-канале PhoneBuff узнали, насколько быстрее в играх и приложениях показывает себя Samsung Z Fold 4 по сравнению с iPhone 14 Pro Max.

Samsung Z Fold 4 превзошел iPhone 14 Pro Max по скорости работы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ведущий YouTube-канала PhoneBuff сравнил по скорости работы смартфоны iPhone 14 Pro Max и Samsung Z Fold 4. Характеристики устройств вы можете увидеть ниже.

В ходе тестирования на смартфонах запускались самые разные игры и приложения. Например, Starbucks, Word, приложение камеры, Subway Surfers. И в большинстве рабочих приложений лидирует Fold 4.

Ferra.ru

Что касается игр, то запускались они на iPhone 14 Pro Max либо с той же скоростью, что и на Samsung, либо немного медленнее.

Подробнее с результатами тестирования вы можете ознакомиться выше.

Наука и техника,Starbucks,
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