В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

Остановите Землю: чем обернутся изменения в земном ядре?

Мир24

Китайские ученые проанализировали данные многолетних сейсмических наблюдений за недрами Земли и сделали вывод, что скорость и направление вращения твердого внутреннего ядра циклически меняются с интервалом в 60-70 лет – в настоящее время наблюдается начало очередного цикла. Исследователи объяснили этим циклом периодические колебания в длине суток и силе магнитного поля Земли – исследование было опубликовано в британском научном журнале Nature Geosience. Насколько сильно изменения во вращении твердого ядра могут повлиять на магнитное поле планеты и продолжительность дня, MIR24.TV рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Озвучены последствия изменений в земном ядре
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

«Статья была опубликована китайскими учеными в журнале Nature Geosience – это авторитетный журнал, там очень высокий уровень рецензирования статей, поэтому сомнений в том, что обработка данных была проведена качественно и результаты верны, у меня нет. Это с точки зрения сейсмических данных, которые были использованы. А вот интерпретация, будто эти данные свидетельствуют о том, что в течение последних десятилетий сильно замедлилось вращение внутреннего твердого ядра, что, возможно, даже началось вращение в другую сторону, – это лишь гипотеза. Говорить о том, что полученные данные стопроцентно подтверждают эту гипотезу, пока нельзя. Нужно проводить дополнительные исследования», – отмечает ученый.

«Что касается того, как это может повлиять на продолжительность дня или электромагнитное поле – очень слабо, – резюмирует Шебалин. – Это же не мгновенное явление. Мы наблюдаем какое-то небольшое изменение очень глубоко в недрах Земли. Какие-то электромагнитные эффекты, конечно, доходят быстро, но, если бы это как-то повлияло на магнитное поле, это было бы заметно по измерениям – никаких резких изменений не зафиксировано. Значит, ничего такого страшного не произошло и уже произойти не может. Что касается изменения продолжительности дня, то это ничтожная величина, она никак не будет заметна человеку».

Наука и техника,Петр Шебалин,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители