Озвучены последствия изменений в земном ядре

«Статья была опубликована китайскими учеными в журнале Nature Geosience – это авторитетный журнал, там очень высокий уровень рецензирования статей, поэтому сомнений в том, что обработка данных была проведена качественно и результаты верны, у меня нет. Это с точки зрения сейсмических данных, которые были использованы. А вот интерпретация, будто эти данные свидетельствуют о том, что в течение последних десятилетий сильно замедлилось вращение внутреннего твердого ядра, что, возможно, даже началось вращение в другую сторону, – это лишь гипотеза. Говорить о том, что полученные данные стопроцентно подтверждают эту гипотезу, пока нельзя. Нужно проводить дополнительные исследования», – отмечает ученый.