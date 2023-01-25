Российский робот приступил к работе в школе в Индии

Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в общеобразовательный школе города Нью-Дели в Индии. Там машина будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать лабораторным стендом, сообщает РИА «Новости».

Фото: МТРК «Мир» МТРК «Мир»

Отмечается, что с помощью робота индийские школьники смогут на практике изучить программирование, электронику и мехатронику. также у детей появится возможность обучиться созданию и программированию роботов.

Стоит добавить, что это не первый опыт работы робота в образовательных учреждениях Индии. Ранее российская машина уже показала себя в группе частных школ в индийском городе Ченнаи.

Promobot V.4 – сервисный робот. Он предназначен для работы в многолюдных точках. Может выполнять функционал консультанта, сотрудника аэропорта, гида или администратора.