Российский робот приступил к работе в школе в Индии

Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в общеобразовательный школе города Нью-Дели в Индии. Там машина будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать лабораторным стендом, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что с помощью робота индийские школьники смогут на практике изучить программирование, электронику и мехатронику. также у детей появится возможность обучиться созданию и программированию роботов.
Стоит добавить, что это не первый опыт работы робота в образовательных учреждениях Индии. Ранее российская машина уже показала себя в группе частных школ в индийском городе Ченнаи.
Promobot V.4 – сервисный робот. Он предназначен для работы в многолюдных точках. Может выполнять функционал консультанта, сотрудника аэропорта, гида или администратора.
Ранее сообщалось, что российские ученые изобрели робота-массажиста для космонавтов. Полномасштабная кинематическая модель устройства уже испытана в Институте машиноведения РАН. Речь идет о симбиозном самоперемещающемся массажном роботе «Октаэдральный додекапод». Он может проводить массажные манипуляции на двигающемся теле независимо от его ориентации в пространстве.