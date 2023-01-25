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1 час назад

Российский робот приступил к работе в школе в Индии

Мир24

Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в общеобразовательный школе города Нью-Дели в Индии. Там машина будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать лабораторным стендом, сообщает РИА «Новости».

Российский робот приступил к работе в школе в Индии
Фото: МТРК «Мир»МТРК «Мир»

Отмечается, что с помощью робота индийские школьники смогут на практике изучить программирование, электронику и мехатронику. также у детей появится возможность обучиться созданию и программированию роботов.

Стоит добавить, что это не первый опыт работы робота в образовательных учреждениях Индии. Ранее российская машина уже показала себя в группе частных школ в индийском городе Ченнаи.

Promobot V.4 – сервисный робот. Он предназначен для работы в многолюдных точках. Может выполнять функционал консультанта, сотрудника аэропорта, гида или администратора.

Ранее сообщалось, что российские ученые изобрели робота-массажиста для космонавтов. Полномасштабная кинематическая модель устройства уже испытана в Институте машиноведения РАН. Речь идет о симбиозном самоперемещающемся массажном роботе «Октаэдральный додекапод». Он может проводить массажные манипуляции на двигающемся теле независимо от его ориентации в пространстве.

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