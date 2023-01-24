Флагманский iPhone рекордно подешевел в России

Стоимость iPhone 14 Pro опустилась до 86 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Палач».
Стартовая цена представленного iPhone 14 Pro в России составляла 120 тысяч рублей, но в конце 2022 года её можно было приобрести за 90 тысяч. Сейчас iPhone 14 Pro на 128 ГБ можно найти за 86,8 тысяч рублей.
iPhone 14 Pro отличается 6,1-дюймовым Super Retina XDR дисплеем с поддержкой технологии ProMotion, а за производительность в устройстве отвечает чипсет Apple A16 Bionic. Кроме того, в качестве основной камеры iPhone 14 Pro использует сенсор с разрешением 48 Мп.
Ранее стало известно, что iPhone 15 Pro получит особенности внешности Apple Watch.