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58 минут назад

Флагманский iPhone рекордно подешевел в России

Елена Прошина

Стоимость iPhone 14 Pro опустилась до 86 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Палач».

Флагманский iPhone рекордно подешевел в России
Фото: AppleApple

Стартовая цена представленного iPhone 14 Pro в России составляла 120 тысяч рублей, но в конце 2022 года её можно было приобрести за 90 тысяч. Сейчас iPhone 14 Pro на 128 ГБ можно найти за 86,8 тысяч рублей.

iPhone 14 Pro отличается 6,1-дюймовым Super Retina XDR дисплеем с поддержкой технологии ProMotion, а за производительность в устройстве отвечает чипсет Apple A16 Bionic. Кроме того, в качестве основной камеры iPhone 14 Pro использует сенсор с разрешением 48 Мп.

Ранее стало известно, что iPhone 15 Pro получит особенности внешности Apple Watch.

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