Российские космонавты напечатали первую деталь на 3D-принтере в космосе

Российские члены экипажа МКС напечатали на 3D-принтере кронштейн для крепления камеры, рассказал спецкор ТАСС Дмитрий Петелин.

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Петелин подчеркнул, что это первая рабочая деталь, изготовленная на МКС. Он пояснил, что до этого экипаж создавал только пробные экземпляры.

Спецкор отметил, что для установки камеры не хватало только одного кронштейна.

«Камера контроля будет устанавливаться на иллюминатор многоцелевого лабораторного модуля «Наука» внутри станции для слежения процесса стыковки шлюзовой камеры», - уточнил Петелин.

Напомним, что подготовленный для работы в условиях МКС 3D-принтер был доставлен на станцию на корабле «Прогресс МС-20» в июне 2022 года.