Исследователи придумали новый способ поиска воды на Луне

Ключом к этой технологии является разработанный USNС радиоизотоп, известный как EmberCore. Он похож на радиоизотопы, содержащиеся в радиоизотопных тепловых генераторах, используемых марсоходами Curiosity и Perseverance. Радиоизотоп EmberCore также может быть использован в качестве источника питания для аппарата, но у него есть явные преимущества.

При определенном экранировании EmberCore излучает рентгеновские и гамма-лучи, которые могут быть направлены в исследуемое место. По сути, источник питания ровера мог бы также питать сканирующий луч высокой интенсивности. Согласно пресс-релизу, предоставленному компанией, луч может преодолевать многие километры в безвоздушном пространстве. Как и во многих устройствах дистанционного зондирования, этот луч затем частично отразится обратно к датчику, установленному на аппарате, и может быть проанализирован для изучения материала, от которого он отражался. Но у рентгеновских лучей есть дополнительная функция, с которой знаком любой, кто видел медицинские снимки, - они могут видеть, что находится под поверхностью объекта. Гамма-лучи тоже могут это делать.