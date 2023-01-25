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1 час назад

Исследователи придумали новый способ поиска воды на Луне

AstroNews

Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) разработала «фонарик», который излучает рентгеновские и гамма-лучи. Исследователи проекта считают, что он может быть полезен для поиска ресурсов на Луне.

Исследователи придумали новый способ поиска воды на Луне
Фото: AstroNews.ruAstroNews.ru

Ключом к этой технологии является разработанный USNС радиоизотоп, известный как EmberCore. Он похож на радиоизотопы, содержащиеся в радиоизотопных тепловых генераторах, используемых марсоходами Curiosity и Perseverance. Радиоизотоп EmberCore также может быть использован в качестве источника питания для аппарата, но у него есть явные преимущества.

При определенном экранировании EmberCore излучает рентгеновские и гамма-лучи, которые могут быть направлены в исследуемое место. По сути, источник питания ровера мог бы также питать сканирующий луч высокой интенсивности. Согласно пресс-релизу, предоставленному компанией, луч может преодолевать многие километры в безвоздушном пространстве. Как и во многих устройствах дистанционного зондирования, этот луч затем частично отразится обратно к датчику, установленному на аппарате, и может быть проанализирован для изучения материала, от которого он отражался. Но у рентгеновских лучей есть дополнительная функция, с которой знаком любой, кто видел медицинские снимки, - они могут видеть, что находится под поверхностью объекта. Гамма-лучи тоже могут это делать.

Управляемая платформа дистанционного зондирования рентгеновских и гамма-лучей, которая также служит источником питания для ровера – захватывающая инновация. Проект получил финансирование от NASA Institute for Advanced Concepts (NIAC). Результатом этого предварительного исследования может стать проект полета к кратеру Шеклтон или Морю Спокойствия на Луне.

Наука и техника,NASA,
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