Ннейросеть от Google умеет "нюхать" и создавать новые ароматы

Разработчики из Google Research создали нейросеть Osmo, которая умеет описывать запахи более 5 тыс. молекулярных соединений. Об этом сообщает Wired.

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По словам разработчиков, нейросеть способна описать, как пахнет то или иное вещество, если указать его молекулярную структуру. Основная задача Osmo — помогать в поисках и создании новых ароматов без необходимости их физического скрещения.

В планах Osmo также создать специальный датчик для преобразования запахов в цифровые сигналы, однако для такой задачи могут потребоваться годы исследования.

Отмечается, что пользоваться Osmo смогут парфюмерные лаборатории, однако пользователям технология не будет доступна. Разработчики планируют с помощью нейросети создать совершенно новые парфюмерные ароматы.