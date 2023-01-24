В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

В Google создали нейросеть, которая умеет "нюхать" и создавать новые ароматы

Газета.Ru

Разработчики из Google Research создали нейросеть Osmo, которая умеет описывать запахи более 5 тыс. молекулярных соединений. Об этом сообщает Wired.

Ннейросеть от Google умеет "нюхать" и создавать новые ароматы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам разработчиков, нейросеть способна описать, как пахнет то или иное вещество, если указать его молекулярную структуру. Основная задача Osmo — помогать в поисках и создании новых ароматов без необходимости их физического скрещения.

В планах Osmo также создать специальный датчик для преобразования запахов в цифровые сигналы, однако для такой задачи могут потребоваться годы исследования.

Отмечается, что пользоваться Osmo смогут парфюмерные лаборатории, однако пользователям технология не будет доступна. Разработчики планируют с помощью нейросети создать совершенно новые парфюмерные ароматы.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Microsoft представила нейросеть, способную создавать качественные 3D-аватары человека из фотографии.

Наука и техника,Google,Microsoft,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители