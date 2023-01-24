Ннейросеть от Google умеет "нюхать" и создавать новые ароматы

Разработчики из Google Research создали нейросеть Osmo, которая умеет описывать запахи более 5 тыс. молекулярных соединений. Об этом сообщает Wired.
По словам разработчиков, нейросеть способна описать, как пахнет то или иное вещество, если указать его молекулярную структуру. Основная задача Osmo — помогать в поисках и создании новых ароматов без необходимости их физического скрещения.
В планах Osmo также создать специальный датчик для преобразования запахов в цифровые сигналы, однако для такой задачи могут потребоваться годы исследования.
Отмечается, что пользоваться Osmo смогут парфюмерные лаборатории, однако пользователям технология не будет доступна. Разработчики планируют с помощью нейросети создать совершенно новые парфюмерные ароматы.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Microsoft представила нейросеть, способную создавать качественные 3D-аватары человека из фотографии.