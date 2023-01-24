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54 минуты назад

«Синдром утенка» мешает людям принимать новый интерфейс сайтов

InScience

Ученые Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов НИУ ВШЭ проанализировали «синдром утенка» — предпочтение старого новому, в частности, старого интерфейса старого новому варианту. Оказалось, что обновления на сайтах нужно проводить постепенно, чтобы пользователи не воспринимали новую версию негативно. Результаты исследования опубликованы в журнале «Психологические исследования: электронный научный журнал».

«Синдром утенка» мешает людям принимать новый интерфейс сайтов
Фото: InScienceInScience

Пользователи взаимодействуют с мобильными и компьютерными интерфейсами в среднем от четырех до пяти часов в день. Разработчики сайтов регулярно меняют дизайн, в том числе для того, чтобы добавить новые функции. Адаптация человека к новому интерфейсу очень важна, ведь если ему не понравится, то он может перестать пользоваться сайтом.

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При этом надо учитывать, что цифровая среда сильно влияет на людей. В частности, от этого взаимодействия у нас появляются новые психологические механизмы. Одним из них стал «синдром утенка». То есть после очередного обновления пользователи хотят, чтобы интерфейс не менялся, особенно если приложением или сайтом они пользуются регулярно. Хороший пример этого явления: призывы «Дуров, верни стену» в соцсети «ВКонтакте». «Синдром утенка» появился из биологии: гусята запоминают первый увиденный объект как свою мать (а феномен стал так называться из-за ошибки при переводе слова «гусенок» с немецкого на русский).

Ученые из НИУ ВШЭ решили сравнить этот феномен с другими уже известными когнитивными искажениями: эффектом знакомства с объектом, эффектом владения и отклонением в сторону статус-кво. Оказалось, что «синдром утенка» похож на эффект знакомства с объектом, когда человек предпочитает знакомый объект незнакомому. При этом «синдром утенка» акцентирует внимание именно на процессе взаимодействия с интерфейсом, а не на самом интерфейсе. То есть пользователь ориентируется на то, насколько удобно выполнять те или иные задачи с помощью сайта.

Кроме того, «синдром утенка» отчасти напоминает эффект владения, когда человек больше ценит те объекты, которые у него уже есть, а не те, которые может приобрести. Но объяснить предпочтение старого интерфейса новому трудно, ведь пользователь не владеет интерфейсом. То есть, важно не обладание, а первое взаимодействие с платформой.

Отклонение в сторону статус-кво, когда человек хочет, чтобы объекты не менялись, тоже очень похоже на «синдром утенка», однако не охватывает все стороны этого явления, прежде всего специфику цифровой среды.

«Результаты нашей работы могут помочь в разработке наиболее безболезненной интеграции обновлений в цифровые продукты. Например, не стоит менять весь интерфейс сразу (цвет, кнопки, шрифты), лучше делать это шаг за шагом. Тогда пользователь сможет привыкать к ним постепенно и не уйдет от сервиса», — комментирует автор статьи Надежда Глебко, стажер-исследователь Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов.

Наука и техника,ВШЭ,
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