SpaceX показала покрытую льдом заправленную ракету Starship

На видео видно, что ступени ракеты сцеплены друг с другом и установлены на стартовый комплекс. «Starship завершил первую генеральную репетицию, похожую на настоящий полет. Это первый раз, когда Корабль и Ускоритель находились в сборе и были полностью заполнены 10 млн фунтов (4,5 млн кг) топлива», говорится в сообщении компании. О том, что корабль полностью заправлен, свидетельствует ледяной (инеевый) покров ракеты. Он находится в тех местах, где внутри корпуса установлены топливные баки, заполненные жидким метаном и кислородом. Исключение составляет один из бортов верхней ступени, покрытый черной теплозащитой, которая также является теплоизолятором.