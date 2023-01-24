Для производства iPhone требуется в 12 раз больше людей, чем для телефонов на Android

Издание Bloomberg сообщило, что фирма Foxconn Technology Group, выступающая ключевым партнером Apple, сменила руководителя производственной линии iPhone после тяжелого для бизнеса года в Китае. Новый менеджер, в свою очередь, поделился интересной статистикой: на одной производственной линии iPhone работает 1 200 человек, тогда как на производстве китайских Android-смартфонов — всего 100.