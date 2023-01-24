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1 час назад

Для производства iPhone требуется в 12 раз больше людей, чем для телефонов на Android

Мария Иванова

Издание Bloomberg сообщило, что фирма Foxconn Technology Group, выступающая ключевым партнером Apple, сменила руководителя производственной линии iPhone после тяжелого для бизнеса года в Китае. Новый менеджер, в свою очередь, поделился интересной статистикой: на одной производственной линии iPhone работает 1 200 человек, тогда как на производстве китайских Android-смартфонов — всего 100.

Для производства iPhone требуется в 12 раз больше людей, чем для телефонов на Android
Фото: ТАССТАСС

Разница объясняется высокими стандартами качества, которые предъявляет Apple. По информации некоторых СМИ, лишь 60% собранных iPhone успешно проходят проверку производителя. Тем не менее, и смартфоны Apple, и телефоны для местного рынка сталкиваются с одними и теми же логистическими трудностями.

Наука и техника,Apple,
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