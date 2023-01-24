Борисов заявил о нежелании Запада видеть Россию на Луне

«Мы исходим из того, что именно такие крупные научно-исследовательские проекты должны служить основой для международной кооперации в космосе. Подобного рода проекты финансово затратны, во всем мире кооперируются. К сожалению, коллеги из США и Европы не очень хотят видеть нас партнерами, но помимо них есть другие страны», — сказал Борисов.