«Почта России» прокомментировала сообщения о новой утечке данных

«Почта России» опровергла сообщения о новой утечке данных клиентов. В компании объяснили, что в сети публикуются компиляции неактуальных данных из прежних утечек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

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«Наши специалисты информационной безопасности исследовали упомянутую в запросе базу данных. Злоумышленники продолжают выкладывать неактуальные данные с подменой даты создания записей. Это компиляция из других утечек информации», — прокомментировала компания сообщения в сети.

Там также добавили, что после июльского инцидента был проведен полный аудит безопасности информационных систем «Почты России», и никаких утечек из них не было.

Ранее во вторник, 24 января, Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что хакеры якобы слили в открытый доступ новый фрагмент базы данных с информацией о клиентах «Почты России». Утверждалось, что база содержит 141 тысячу строк и включает такие сведения, как ФИО, адреса, телефоны клиентов и прочие сведения.