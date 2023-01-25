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48 минут назад

Обнаружены неуязвимые для разрушения астероиды

Lenta.ruиещё 2

Ученые Университета Кертина обнаружили, что некоторые астероиды неуязвимы для разрушения, что представляет серьезную угрозу для попыток спасения планеты от возможного столкновения. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Обнаружены неуязвимые для разрушения астероиды
Фото: Curtin UniversityCurtin University

Исследователи изучили частицы пыли, доставленные японским зондом Хаябуса-1 с поверхности древнего 500-метрового астероида Итокава. Этот объект находится в двух миллионах километрах от Земли и, согласно результатам исследования, является устойчивым к столкновениям и мало подвержен разрушению.

В отличие от астероидов-монолитов, Итокава не является цельным куском камня, а принадлежит к семейству щебневых астероидов, которые состоят из груд рыхлых валунов и камней, удерживаемых вместе силой тяжести. Время выживания монолитных астероидов размером с Итокаву в поясе астероидов составляет всего несколько сотен тысяч лет, что завершается столкновением с другим астероидом. В случае с Итокавой это произошло примерно 4,2 миллиарда лет назад. Амортизирующая природа материала позволила этому астероиду просуществовать удивительно долгое время.

По словам ученых, долгое время выживания рыхлых астероидов означает, что в поясе астероидов их гораздо больше, чем считалось ранее. Кроме того, повышается вероятность, что если какой-либо астероид устремится к Земле, то это будет щебневой астероид. Эффективным способом избежать столкновения будет кинетический толчок, при котором небесное тело сбивается с прежнего курса.

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