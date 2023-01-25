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30 минут назад

В Android 14 перестанут работать приложения для старых версий системы

Ferra.ruиещё 4

Уже в этом году Google выпустит новую версию своей мобильной ОС — Android 14. И, судя по данным инсайдеров, в ней компания затруднит работу старых приложений.

В Android 14 перестанут работать приложения для старых версий ОС
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным 9to5Google, грядущая ОС начнёт блокировать приложения, предназначенные для работы на устаревших версиях Android. При этом уже сейчас поисковый гигант требует поддержку как минимум Android 12 для приложений, публикуемых в Google Play Store.

Но с выходом свежей версии «зелёного робота» пользователи столкнутся с ситуацией, что они не смогут установить даже APK софта, не соответствующего этим требованиям Google.

Сообщается, что изначально порог будет установлен на уровне Android Marshmallow, но он будет постоянно повышаться. Часть экспертов считает, что данное решение является шагом в правильном направлении, так как приложения, зараженные вредоносным ПО, больше не смогут воспользоваться недостатком безопасности на старых версиях Android.

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