В Android 14 перестанут работать приложения для старых версий ОС

Уже в этом году Google выпустит новую версию своей мобильной ОС — Android 14. И, судя по данным инсайдеров, в ней компания затруднит работу старых приложений.

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По данным 9to5Google, грядущая ОС начнёт блокировать приложения, предназначенные для работы на устаревших версиях Android. При этом уже сейчас поисковый гигант требует поддержку как минимум Android 12 для приложений, публикуемых в Google Play Store.

Но с выходом свежей версии «зелёного робота» пользователи столкнутся с ситуацией, что они не смогут установить даже APK софта, не соответствующего этим требованиям Google.