В Антарктиде обнаружена новая колония пингвинов

Хотя это открытие - хорошая новость, колония небольшая и находится в регионе, который сильно страдает от таяния морского льда.

Фото: Vincent Munier/Expédition Wild Touch Antartica Vincent Munier/Expédition Wild Touch Antartica

Это отличная новость для биоразнообразия. В пятницу британские ученые объявили, что обнаружили новую колонию императорских пингвинов в Антарктиде, где этот вид находится под серьезной угрозой из-за глобального потепления. Для этого они использовали спутниковые снимки континента.

Исследовательская группа обнаружила колонию из 500 особей благодаря видимым из космоса темным пятнам, образовавшимся в результате помета животных на морском льду, говорится в пресс-релизе Британской антарктической службы.

В результате появления новой колонии число групп императорских пингвинов, обнаруженных вдоль антарктического побережья, достигло 66, причем половина из них была обнаружена благодаря спутниковым снимкам.