В Антарктиде обнаружена новая колония пингвинов

Хотя это открытие - хорошая новость, колония небольшая и находится в регионе, который сильно страдает от таяния морского льда.
Это отличная новость для биоразнообразия. В пятницу британские ученые объявили, что обнаружили новую колонию императорских пингвинов в Антарктиде, где этот вид находится под серьезной угрозой из-за глобального потепления. Для этого они использовали спутниковые снимки континента.
Исследовательская группа обнаружила колонию из 500 особей благодаря видимым из космоса темным пятнам, образовавшимся в результате помета животных на морском льду, говорится в пресс-релизе Британской антарктической службы.
В результате появления новой колонии число групп императорских пингвинов, обнаруженных вдоль антарктического побережья, достигло 66, причем половина из них была обнаружена благодаря спутниковым снимкам.
"Это захватывающее открытие (...), но, несмотря на хорошие новости (...), эта колония небольшая и находится в районе, который очень сильно страдает от таяния морского льда", - сказал профессор Питер Фретвелл, проводивший исследование для Британской антарктической службы.