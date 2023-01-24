Айсберг размером с Лондон откололся от Антарктиды

Британская антарктическая служба (BAS) сообщила об образовании нового айсберга, размером практически с Лондон, который откололся от ледника в Антарктиде. Об этом пишет РИА Новости.

По данным BAS, размер айсберга составляет 1550 км².

«Он откололся от шельфового ледника Брант, толщиной в 150 метров после того, как трещины, появившиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу ледника», - пояснили в антарктической службе.

В ведомстве отметили, что отделение куска от ледника, на котором находится исследовательская станция Антарктической службы Великобритании, произошло 22 января и стало уже вторым таким событием за последние два года.

При этом ученые, которые находятся на станции, заявили, что район их дислокации не был затронут, однако последствия образования нового айсберга непредсказуемы из-за сложной структуры Бранта.

По данным профессора Доминика Ходжсона, гляциолога британской Антарктической службы, образование нового айсберга является «частью естественного поведения» ледника и «не связано с климатическими изменениями».

Ранее ученые из Оттавского университета в Канаде пришли к выводу, что таяние ледников из-за глобального потепления повышает риск распространения новых вирусов. В результате чего человечеству может грозить новая пандемия.