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30 минут назад

Выявлена переваривающая полиэтилен бактерия

Lenta.ruиещё 1

Команда специалистов из Королевского нидерландского института морских исследований (NIOZ) выявила бактерию, которая способна перерабатывать пластик, в частности — полиэтилен. Открытие может быть перспективным в программах по очистке морской воды. Результаты исследования опубликованы в журнале Marine Pollution Bulletin.

Выявлена переваривающая полиэтилен бактерия
Фото: ShutterstockShutterstock

Бактерия Rhodococcus ruber потребляет и фактически переваривает пластик. В процессе экспериментов был использован специально изготовленный полимер с особой формой углерода, после чего микроорганизмы в бутылке с имитацией морской воды подсветили ультрафиолетовой лампой, заменяющей солнечный свет, и скормили им материал. Бактерии в ответ сформировали биопленку на поверхности воды, где разлагался пластик. По подсчетам ученых, она может расщеплять около одного процента полиэтилена в год на CO2 и другие безвредные вещества.

Исследователи подчеркивают, что Rhodococcus ruber пока не может полностью решить проблему загрязнения океанов. Требуется провести дополнительные испытания, чтобы выяснить, могут ли бактерии так же эффективно разлагать пластик в естественных условиях.

Редкий минерал впервые обнаружили на территории России

В декабре 2022 года сотрудники Технологического университета Чалмерса (Швеция) нашли около 300 тысяч бактерий, которые могут разлагать около десяти видов пластика на суше и под водой. В будущем планируется создавать целые микробные сообщества для каждого вида полимера.

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