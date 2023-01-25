На iOS появилась поддержка ключей безопасности: как ими пользоваться

Apple представила стабильную версию iOS 16.3 для всех совместимых моделей iPhone, и ее главное новшество — поддержка физических ключей безопасности для защиты Apple ID. Ключ безопасности — это внешнее устройство, которое выглядит как обычный флэш-накопитель, но выполняет критически важную функцию: подтверждение личности. Портал SlashGear рассказал , как работают ключи безопасности и как ими пользоваться на iOS

Сама по себе функция предельно проста. Чтобы защитить ваш Apple ID от неавторизованных попыток входа, ключ нужно вставить в разъем iPhone — устройство проведет двухфакторную аутентификацию при помощи комплексных протоколов безопасности, которые хранятся в памяти чипа. На данный момент это самый надежный способ защиты любых аккаунтов, т.к. ключ всегда хранится при вас, но сначала функцию нужно включить.