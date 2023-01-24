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22 минуты назад

Microsoft решила подорвать доставку зловредов через Excel XLL

Anti-Malware.ru

В Microsoft работают над усилением защиты XLL от злоупотреблений. В марте должны выйти обновления для Microsoft 365, вводящие автоблокировку таких загрузок из интернета.

Microsoft решила подорвать доставку зловредов через Excel XLL
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно обоснованию апдейта, добавленного в дорожную карту Microsoft 365, данная мера вызвана ростом популярности этого вектора заражения в последние месяцы. Обновления выйдут во всех основных каналах: Current, Monthly Enterprise, Semi-Annual Enterprise.

Файлы XLL представляют собой динамические библиотеки, расширяющие функциональность Excel (добавляют кастомные функции, диалоговые окна, тулбары). По умолчанию эти надстройки не готовы к использованию, их надо установить (требуются права администратора Windows), а иногда и активировать.

Злоумышленники используют XLL-файлы для распространения вредоносных программ через скрытые загрузки (drive-by) или вложения, замаскированные под документ легитимной организации. При открытии такого файла Excel выводит предупреждение о потенциальной угрозе, однако многие пользователи его игнорируют.

По данным Cisco Talos, данный вектор заражения известен давно, но активно применяется киберкриминалом с середины 2021 года. Его используют для доставки первичной полезной нагрузки и обычные искатели легкой наживы, и APT-группы.

Стоит отметить, что отправка XLL-файла вложением — очень редкий случай, но легковерные пользователи об этом даже не задумываются и в итоге получают зловреда на свой компьютер. Недавно злоумышленники, использующие имейл, опробовали еще один способ обхода защиты Microsoft Office — пустили в оборот вложения в формате OneNote.

Наука и техника,Cisco,Microsoft,
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