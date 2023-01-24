Microsoft объявила войну Google: как ChatGPT поможет компании выиграть

Microsoft твердо намерена потеснить Google на рынке поисковых движков за счет интеграции искусственного интеллекта — и последняя воспринимает угрозу всерьез. Настолько, что основатели компании Сергей Брин и Ларри Пейдж созвали экстренное совещание высшего руководства, а CEO Google Сундар Пичаи объявил тревогу. Но как именно Microsoft собирается разрушить монополию в сфере поисковиков? Портал MIT Technology Review разобрался в вопросе.

Фото: MIT Technology Review MIT Technology Review

В 2022 году Microsoft вложила $1 млрд в OpenAI — стартап, разработавший сенсационного чат-бота ChatGPT. Корпорация планирует встроить его функции в линейку приложений Microsoft Office и поисковик Bing: согласно слухам, некоторые из них могут стать доступны уже в этом марте. Если план Microsoft увенчается успехом, то широкая публика сможет свободно пользоваться мощными ИИ-инструментами, ведь операционная система Windows и программы Microsoft Office — самые популярные продукты в своих нишах. Правда, ни Microsoft, ни OpenAI не отвечают на вопросы экспертов о том, как они планируют реализовать этот замысел и как вообще будет выглядеть подобная интеграция ИИ.

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ChatGPT может работать в качестве фронтенда Bing: бот вполне способен отвечать на запросы пользователей в естественной манере и понятным языком. В теории это означает, что в ответ на свои вопросы люди будут получать не просто список ссылок, а внятный, осмысленный параграф текста. Но есть одна весомая причина, по которой Google до сих пор не встроила аналогичную технологию в свой поисковик: боты, вроде ChatGPT, обладают скандально известной тенденцией выдавать вредную, предвзятую или просто неверную информацию. Они отлично генерируют текст, похожий на реальную человеческую речь, но понятия не имеют, о чем говорят, из-за чего факты и откровенная ложь перемешиваются. Многие пользователи могут в принципе не знать, что на их вопросы отвечает искусственный интеллект, благодаря чему заблуждения и дезинформация начнут распространяться еще шире.