В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

Тестовая версия WhatsApp для компьютеров Apple доступна всем желающим

Ferra.ruиещё 1

Относительно недавно стало известно, что команда WhatsApp работает над нативными десктопными версиями своего сервиса для Windows и macOS.

На компьютерах Apple появился WhatsApp
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же все желающие могут получить доступ к бета-версии мессенджера для компьютеров Apple. Сообщается, что она значительно улучшена по сравнению с предыдущей версией, которая была просто веб-версией, обёрнутой в оболочку Electron.

Скачать WhatsApp для macOS могут владельцы компьютеров Apple, на которых установлена macOS Big Sur и новее. Для этого достаточно перейти по ссылке и нажать на кнопку загрузки.

Отметим, что в процессе разработки приложения, команда WhatsApp использовала фреймворк Apple Mac Catalyst. Он в первую очередь известен тем, что облегчает разработчикам создание приложений, работающих как на iPadOS, так и на macOS.

Правда, представители мессенджера так и не рассказали, планируют ли они выпускать версию для iPad.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители