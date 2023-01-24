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12 минут назад

Разработчики WhatsApp выпустили особенную версию мессенджера

Газета.Ru

Команда разработчиков WhatsApp выпустила публичную бета-версию клиента мессенджера для macOS. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Разработчики WhatsApp выпустили особенную версию мессенджера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приложение адаптировано для работы с компьютерами Apple на базе фирменных процессоров M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro и M2 Max. Также клиент WhatsApp для macOS должен запускаться на MacBook с процессорами Intel, которые поддерживают технологии Mac Catalyst.

WaBetaInfo

Отмечается, что приложение WhatsApp для macOS сильно похоже на веб-версию мессенджера. При этом программа потребляет меньше ресурсов и энергии, а также имеет все функции из версии мессенджера для iOS.

Присоединиться к бета-тестированию WhatsApp для MacBook можно, скачав установочный файл приложения с расширением .dmg с официального сайта WhatsApp.

Когда в App Store появится релизная версия приложения, не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что разработчики WhatsApp добавили в мессенджер возможность отправки сообщений самому себе.

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