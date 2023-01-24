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54 минуты назад

"Бештау электроникс" в 2023 году начнет выпускать моноблоки и ноутбуки

ТАСС

Российская компания "Бештау электроникс" в 2023 году планирует начать производство ноутбуков, моноблоков и другой компьютерной техники в Ростове-на-Дону и Ессентуках. Для этого в обоих городах будут открыты новые производственные площадки, сообщил во вторник генеральный директор компании Олег Осипов в Ростове-на-Дону на заседании круглого стола, посвященного вопросам развития импортозамещения.

"Бештау электроникс" в 2023 году начнет выпуск моноблоков и ноутбуков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 2023 году планируется запуск двух заводских комплексов в Ростове и Ессентуках, первая очередь в Ростове (Ростове-на-Дону - прим. ТАСС) составит 9 тыс. метров, <…> в Ессентуках - 12 тыс. кв. м. Под конец года планируем выйти на выпуск 350 тыс. мониторов, 150 тыс. моноблоков и 100 тыс. ноутбуков в год. Моноблоки мы запустим, я думаю, уже в марте", - сказал Осипов, добавив, что начало серийного выпуска мониторов с диагональю 24 дюйма запланировано на 3 февраля.

Он также отметил, что при производстве, в частности, ноутбуков, будут использоваться литий-ионные батареи, также произведенные в Ростове-на-Дону.

"То есть это будет производство фактически с нуля", - добавил руководитель компании.

По его словам, в перспективе компания намерена также начать производство серверов в Ростове-на-Дону. Осипов также уточнил, что в настоящее время продукция компании рассчитана, в основном, на предприятия и организации государственного сектора, который после ввода санкций в отношении РФ "столкнулся с максимальными ограничениями".

В августе "Бештау электроникс" запустила в Ростове-на-Дону производственную площадку по выпуску электронных плат для радиоэлектронной продукции. Предприятие выпускает материнские платы, скалеры (плата управления мониторами), интерфейсные платы для устройств ввода. Также сообщалось о планах запустить производство ноутбуков с литий-ионными аккумуляторами собственного производства.

Наука и техника,Олег Осипов,
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