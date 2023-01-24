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1 час назад

«Роскосмос» наметил развёртывание Российской орбитальной станции на 2027 год

Говорит Москва

Она станет ключевым элементом по созданию суверенной инфраструктуры для пилотируемых полётов.

Борисов: развертывание российской орбитальной станции начнется в 2027 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов на пленарном заседании так называемых Королёвских чтений.

«Мы будем создавать суверенную инфраструктуру для космических полётов на низкую околоземную орбиту. Ключевым элементом станет Российская орбитальная станция, развёртывание которой мы запланировали на 2027 год», — сказал Борисов.

В августе прошлого года «Известия» написали, что РОС будет многомодульной станцией с возможностью дальнейшего расширения и смены модулей. Такая схема была выработана ещё в СССР.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
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