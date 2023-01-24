Борисов: развертывание российской орбитальной станции начнется в 2027 году

Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов на пленарном заседании так называемых Королёвских чтений.

«Мы будем создавать суверенную инфраструктуру для космических полётов на низкую околоземную орбиту. Ключевым элементом станет Российская орбитальная станция, развёртывание которой мы запланировали на 2027 год», — сказал Борисов.

В августе прошлого года «Известия» написали, что РОС будет многомодульной станцией с возможностью дальнейшего расширения и смены модулей. Такая схема была выработана ещё в СССР.