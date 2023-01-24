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49 минут назад

Фотовозможности Samsung Galaxy S23 Ultra сравнили с лучшим камерофоном 2022 года

Газета.Ru

Техноблогер Эдвардс Урбина опубликовал в Twitter несколько пар фотографий, сделанных на неанонсированный флагман Samsung Galaxy S23 Ultra и Google Pixel 7 Pro, признанный многими СМИ лучшим камерофоном 2022 года.

Фотовозможности Samsung Galaxy S23 Ultra сравнили с лучшим камерофоном 2022 года
Фото: edwards_uh/Twitteredwards_uh/Twitter

На первой паре снимков изображен плод несозревшего мандарина, висящего на дереве. Обе фотографии были сделаны при 30-кратном зуме.

"Разница заметна", – прокомментировал результат блогер.

Разница на снимках действительно заметна. Фотография, сделанная на Galaxy S23 Ultra, имеет больше деталей. Впрочем, фотография с Pixel 7 Pro получилась с естественными цветами.

Во втором "раунде" Урбина сравнил возможности фронтальных камер смартфонов. У Samsung фото получилось с естественным тоном и хорошей текстурой кожи. При этом Pixel 7 Pro почему-то сильно высветлил и выровнял смуглое лицо техноблогера.

Больше информации о фотовозможностях Galaxy S23 Ultra появится после анонса смартфона, который запланирован на 1 февраля 2023 года.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что инсайдер Ice Universe опубликовал одни из первых снимков, сделанных на 200-мегапиксельную камеры Galaxy S23 Ultra.

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