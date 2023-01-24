Создано приложение для автоматического анализа загрязнения воздуха

Идею создания оборудования для контроля качества воздуха выдвинули французские промышленники. Исследователи из России и Франции разработали приложение на основе искусственного интеллекта, которое способно очень быстро выявить наличие опасных веществ, вредных для человека, и установить их концентрацию.

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Программное обеспечение может распознавать широкий спектр химических соединений. Его создателями стали эксперты Томского государственного университета (ТГУ) и Университета прибрежного опалового побережья (Франция), сообщила пресс-служба сибирского вуза.

По словам завлабораторией лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Юрия Кистенева, французские исследователи известны как специалисты в области оптических методов анализа состава атмосферы. В Томском университете — много экспертов в сфере нейросетей и их машинного обучения.

«Нам удалось объединить сильные стороны обеих команд и создать продукт, способный с помощью универсальных алгоритмов автоматически анализировать широкий набор молекул», — пояснил он.

Для распознавания химических соединений, загрязняющих атмосферу, применяются методы терагерцовой спектроскопии высокого разрешения. Терагерцовая спектроскопия занимается изучением частотного интервала световых волн в диапазоне между инфракрасным и микроволновым излучением. Этот же метод проходит тестирование в сфере быстрой неинвазивной диагностики различных заболеваний, включая COVID-19 и туберкулез. Созданное приложение для распознавания загрязнения воздуха найдет применение на любом промышленном предприятии, считают ученые.