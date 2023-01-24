Мумию «Золотого мальчика» из Древнего Египта «развернули» с помощью КТ

Древние египтяне верили, что после смерти человек следует в загробную жизнь сложным и опасным путем, чтобы в конце предстать перед последним судом. Если умерший будет оправдан на этом суде, он попадет в Иалу — древнеегипетский «рай», а если нет, то погрузится в небытие и полностью исчезнет. когда мы умираем, наше духовное тело ищет загробную жизнь, подобную этому миру. Родственники делали все возможное, заказывая амулеты, качественное бальзамирование и пр., чтобы их любимый человек достиг счастливой цели.

Фото: SN Saleem, SA Seddik, M el-Halwagy/Frontiers SN Saleem, SA Seddik, M el-Halwagy/Frontiers

Ученые из Египта использовали компьютерную томографию, чтобы «цифровым образом развернуть» неповрежденную, никогда не открывавшуюся богатую мумию подростка, жившего 2300 лет назад. Они обнаружили в «Золотом мальчике», как назвали мумию, квинтэссенцию древнеегипетских верований о жизни после смерти. Результаты дают уникальное представление о процедурах мумификации в период Птолемеев. Научная статья вышла в журнале Frontiers in Medicine, об открытии рассказывают в службе новостей издания.

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«Мумия украшена 49 амулетами между бинтами и внутри тела, красиво стилизованными под расположение трех колонн. К ним относятся Глаз Гора, скарабей, амулет ахет в виде восходяшего солнца, узел Исиды и др. Многие были сделаны из золота, а некоторые из полудрагоценных камней, обожженной глины или фаянса. Их назначение состояло в том, чтобы защитить тело и придать ему жизненные силы в загробной жизни», — сказал доктор Сахар Салим, первый автор исследования, профессор медицинского факультета Каирского университета в Египте.

Мумия «Золотого мальчика» была найдена в 1916 году на кладбище, которое использовалось примерно между 332 и 30 годами до нашей эры в Наг-эль-Хассай на юге Египта. До настоящего исследования она хранилась неизученной в подвале Египетского музея в Каире.

Мумия была положена в два гроба, внешний гроб с греческой надписью и внутренний деревянный саркофаг. На голове мальчика лежала позолоченная маска, переднюю часть туловища закрывал нагрудный картон, у ног мальчика — пара сандалий. Внутренности (кроме сердца) и мозг были удалены.

«Вероятно, сандалии предназначались для того, чтобы мальчик мог выйти из гроба. Согласно "Книге мертвых", белые сандалии были символом чистоты и благочестия», — сказал Салим.

Мальчик был ростом 128 см, не был обрезан, причину смерти установить не удалось. По степени сращения костей и непрорезавшимся зубам мудрости авторы определили, что ему было 14-15 лет. Зубы у него были хорошие, без признаков кариеса и других заболеваний.

Возле мумии лежала гирлянда из папоротника. Древние египтяне верили, что эти растения обладают священным и символическим смыслом. В рот мальчика поместили вмулет в виде золотого языка, чтобы он мог говорить в загробной жизни, на животе — амулет с двумя пальцами, чтобы защитить разрез для бальзамирования. Узел Исиды должен был принести баланс и выравнивание, а двойное перо сокола и страуса представляло двойственность духовной и материальной жизни. В грудной полости был обнаружен золотой скарабей.

«Сердечный скарабей упоминается в главе 30 Книги Мертвых: он был важен во время суда над умершими и взвешивания сердца. Скарабей должен был заставить сердце замолчать и не свидетельствовать против умершег», — объяснил Салим.