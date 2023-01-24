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11 минут назад

В сеть слили фотографию фирменного смартфона от Coca-Cola

Газета.Ru

Инсайдер, выступающий в соцсетях под ником Ice Universe, опубликовал в Twitter первое изображение фирменного смартфона от компании Coca-Cola, который называется ColaPhone.

В сеть слили фотографию фирменного смартфона от Coca-Cola
Фото: universeIce/TwitteruniverseIce/Twitter

На опубликованном рендере изображена тыльная сторона смартфона. Судя по картинке, смартфон получит ярко-красную заднюю панель с двумя надписями Coca-Cola, а также всего две основные камеры с одной LED-вспышкой. Также по рендеру можно понять, что кнопки для регулирования громкости расположатся на правом торце смартфона.

Ice Universe не рассказал ни об одной технической детали ColaPhone, но отметил, что в разработке гаджета Coca-Cola помог один из ведущих производителей смартфонов. К посту он прикрепил скриншоты аккаунта ColaPhone в китайском Twitter, на которых видно, что профиль смартфона подписан на бренды Poco, Infinix, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Huawei и Realme.

С какой целью Coca-Cola планирует выпустить фирменный смартфон и когда он будет представлен, не сообщается.

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Ранее «Газета.Ru» писала о том, что инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии, сделанные на 200-мегапиксельную камеру неанонсированного флагмана Samsung Galaxy S23 Ultra.

Наука и техника,Coca-Cola,
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