Полет белорусского космонавта на МКС планируется осенью

Все шесть претенденток из Белоруссии на полет к МКС прошли медкомиссию и по состоянию здоровья могут совершить полет, отметил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков

Фото: Роскосмос Роскосмос

Полет женщины-космонавта из Белоруссии на Международную космическую станцию (МКС) планируется осенью, "если ничего не поменяется". Об этом во вторник на пресс-конференции, приуроченной ко Дню белорусской науки, сообщил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков.

"Если ничего не поменяется, то предполагается осенью полет нашего космонавта на Международную космическую станцию", - сказал он.

Все шесть претенденток из Белоруссии на полет к МКС прошли медкомиссию и по состоянию здоровья могут совершить полет, отметил Гусаков. "У нас медкомиссию прошли, в России прошли. Подтверждаются по здоровью шесть претендентов", - сказал он. Гусаков добавил, что в настоящее время отбор кандидатов на полет продолжается.