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40 минут назад

Полет белорусского космонавта на МКС планируется осенью

ТАССиещё 2

Все шесть претенденток из Белоруссии на полет к МКС прошли медкомиссию и по состоянию здоровья могут совершить полет, отметил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков

Полет белорусского космонавта на МКС планируется осенью
Фото: РоскосмосРоскосмос

Полет женщины-космонавта из Белоруссии на Международную космическую станцию (МКС) планируется осенью, "если ничего не поменяется". Об этом во вторник на пресс-конференции, приуроченной ко Дню белорусской науки, сообщил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков.

"Если ничего не поменяется, то предполагается осенью полет нашего космонавта на Международную космическую станцию", - сказал он.

Все шесть претенденток из Белоруссии на полет к МКС прошли медкомиссию и по состоянию здоровья могут совершить полет, отметил Гусаков. "У нас медкомиссию прошли, в России прошли. Подтверждаются по здоровью шесть претендентов", - сказал он. Гусаков добавил, что в настоящее время отбор кандидатов на полет продолжается.

Роскосмос сообщал, что полет женщины-космонавта из Белоруссии на МКС, который был запланирован на осень текущего года, может быть "перенесен вправо" из-за ситуации с пилотируемым кораблем "Союз МС-22", на котором 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования. После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио, миссия которых продлена на несколько месяцев, вернуть на корабле "Союз МС-23". До возникновения нештатной ситуации предполагалось, что "Союз МС-23" полетит на МКС 16 марта, теперь его запуск запланирован на 20 февраля. Миссия, которая должна была полететь на МКС весной 2023 года, отправится на орбиту осенью.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Владимир Гусаков,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,РАН,
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