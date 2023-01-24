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1 час назад

Тюменские ученые нашли новый способ перевозить газ

РЖД-Партнер

Ученые предлагают создавать сухую воду, смешивая жидкость с порошком диоксида кремния. В реакторе эту смесь напитывают газом, замораживают и получают газовый гидрат. Гранулы можно перевозить в обычном рефрижераторе, а в пункте назначения их достаточно растопить для выделения газа. При этом сухую воду можно использовать несколько раз, что снижает вредные выбросы и нагрузку на окружающую среду.

Тюменские ученые нашли новый способ перевозить газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Институте криосферы Земли отметили, что сжиженный газ во время перевозки теряет 20–25% массы. А для его транспортировки нужны высокое давление и охлаждение жидким азотом до -170°C. Эти технологии сложные, дорогие и опасные.

«Для перевозки СПГ нужно использование жидкого азота, это очень взрывоопасно. А для транспортировки газовых гидратов требуются температуры в районе минус 15–20 градусов и атмосферное давление», – пояснил инженер-исследователь института Александр Кибкало.

Ученые добавили, что новая технология не потребует строительства дорогих заводов – можно адаптировать уже работающую инфраструктуру сжижения газа. Пока технология не готова для внедрения в производство: ученые пытаются увеличить скорость роста газового гидрата. Добывающие и инновационные компании уже заинтересовались разработкой и готовы заняться внедрением новой технологии, передает Вести.ру.

Наука и техника,Александр Кибкало,
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