Обнаружены участвующие в регенерации мышц гены

Уникальный механизм регенерации мышц нашли исследователи Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Они выяснили, как морские огурцы восстанавливают органы после того, как их разрезают на две части, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Минобрнауки.

В рамках исследования ученые проанализировали генетическую активность в поврежденных и здоровых мышцах, и выявили 13 генов, которые проявляют особую активность, когда организм занят регенерацией.

Пока однозначные выводы делать рано, но ученые склоняются к мнению, что именно обнаруженные гены ответственны за восстановление поврежденных тканей.