Обнаружены участвующие в регенерации мышц гены

Уникальный механизм регенерации мышц нашли исследователи Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН.
Они выяснили, как морские огурцы восстанавливают органы после того, как их разрезают на две части, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Минобрнауки.
В рамках исследования ученые проанализировали генетическую активность в поврежденных и здоровых мышцах, и выявили 13 генов, которые проявляют особую активность, когда организм занят регенерацией.
Пока однозначные выводы делать рано, но ученые склоняются к мнению, что именно обнаруженные гены ответственны за восстановление поврежденных тканей.
Исследования молекулярных механизмов регенерации будет продолжено. Ученым предстоит исследовать другие виды живых существ, включая позвоночных. Понимание процессов регенерации у животных должно помочь найти ключ к новым способам терапии, направленной на восстановление организма человека, например, после травм.