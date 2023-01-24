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1 час назад

Российские ученые нашли гены, которые помогают мышцам регенерироваться

Российская Газетаиещё 2

Уникальный механизм регенерации мышц нашли исследователи Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН.

Обнаружены участвующие в регенерации мышц гены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они выяснили, как морские огурцы восстанавливают органы после того, как их разрезают на две части, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Минобрнауки.

В рамках исследования ученые проанализировали генетическую активность в поврежденных и здоровых мышцах, и выявили 13 генов, которые проявляют особую активность, когда организм занят регенерацией.

Пока однозначные выводы делать рано, но ученые склоняются к мнению, что именно обнаруженные гены ответственны за восстановление поврежденных тканей.

Исследования молекулярных механизмов регенерации будет продолжено. Ученым предстоит исследовать другие виды живых существ, включая позвоночных. Понимание процессов регенерации у животных должно помочь найти ключ к новым способам терапии, направленной на восстановление организма человека, например, после травм.

Наука и техника,РАН,
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