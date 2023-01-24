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12 минут назад

Bloomberg: MR-шлем Apple Reality Pro получит систему управления взглядом и жестами

Газета.Ru

Шлем смешанной реальности (mixed reality, MR) от Apple получит название Reality Pro и будет поддерживать управление взглядом и жестами. Об этом в своем новом материале для Bloomberg сообщил известный инсайдер Марк Гурман.

Журналисты рассекретили новые детали о шлеме смешанной реальности от Apple
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гурман утверждает, что Apple работает над MR-шлемом более семи лет. Все это время в проекте перманентно были задействованы более 1000 человек. За годы силами армии разработчиков было создано то, что как минимум на бумаге, по словам журналиста, выглядит как нечто новое и интересное.

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Главной особенностью новинки является поддержка управления взглядом. Выбрать иконку нужного приложения в 3D-версии интерфейса, похожего на iOS, можно, просто посмотрев на него. Подтвердить же запуск выбранного приложения или любое другое действие можно, сведя вместе большой и указательный пальцы.

Вместе с тем Reality Pro получит аналог кнопки Digital Crown от Apple Watch, которая отвечает за переключения между VR и AR. При активации AR задействуются внешние камеры устройства. Изображение с них выводится на встроенные в аксессуар мониторы высокого разрешения от Sony.

В отличие от метавселенной Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в виртуальных пространствах для общения от Apple будут использоваться реалистичные аватары пользователей, а не мультяшные. Гурман не уточнил, что именно подразумевается под «реалистичными аватарами». Однако он отметил, что они будут работать только в FaceTime и только в чатах один на один. Для создания реалистичных аватаров требуется большая вычислительная мощность, поэтому они не будут работать в групповых видеочатах.

По данным информатора, новинка появится в продаже в конце 2023 года и будет стоить около $3 тыс. (примерно 206 тыс. руб. по курсу на 24 января 2023 года). Reality Pro является для Apple «гамбитом с высокими ставками», поскольку устройство является первым принципиально новым продуктом для компании с момента выпуска Apple Watch в 2015 году. С выходом MR-шлема Apple намерена стать лидером на рынке виртуальной реальности, где сегодня безраздельно доминирует Meta.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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