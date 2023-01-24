Apple пропатчила старенькие iPhone, устранив используемую в атаках брешь

Apple не оставила без внимания старенькие модели мобильных устройств iPhone и iPad, выпустив для них патчи, закрывающие уязвимость нулевого дня (0-day). Поскольку брешь уже эксплуатируется в атаках, всем владельцам устаревших iPhone и iPad настоятельно рекомендуется установить обновления.

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Баг отслеживают под идентификатором CVE-2022-42856. Согласно сообщениям, уязвимость существует из-за несоответствия используемых типов данных (type confusion) в браузерном движке Apple Webkit.

О проблеме сообщил исследователь из команды Google Threat Analysis Group. Злоумышленники могут создать вредоносные веб-страницы, с их помощью выполнить код на устройствах посетителей и получить доступ к конфиденциальной информации.

Таким образом, киберпреступникам остаётся только заманить пользователя на свой сайт. Эксплойт также позволяет установить вредоносные или шпионские приложения.

В уведомлении Apple купертиновцы отмечают, что они «в курсе возможной эксплуатации уязвимости в реальных атаках». Что касается пропатченных устройств, среди них есть следующие мастодонты: