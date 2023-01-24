В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Apple пропатчила старенькие iPhone, устранив используемую в атаках брешь

Anti-Malware.ru

Apple не оставила без внимания старенькие модели мобильных устройств iPhone и iPad, выпустив для них патчи, закрывающие уязвимость нулевого дня (0-day). Поскольку брешь уже эксплуатируется в атаках, всем владельцам устаревших iPhone и iPad настоятельно рекомендуется установить обновления.

Apple пропатчила старенькие iPhone, устранив используемую в атаках брешь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Баг отслеживают под идентификатором CVE-2022-42856. Согласно сообщениям, уязвимость существует из-за несоответствия используемых типов данных (type confusion) в браузерном движке Apple Webkit.

О проблеме сообщил исследователь из команды Google Threat Analysis Group. Злоумышленники могут создать вредоносные веб-страницы, с их помощью выполнить код на устройствах посетителей и получить доступ к конфиденциальной информации.

Таким образом, киберпреступникам остаётся только заманить пользователя на свой сайт. Эксплойт также позволяет установить вредоносные или шпионские приложения.

В уведомлении Apple купертиновцы отмечают, что они «в курсе возможной эксплуатации уязвимости в реальных атаках». Что касается пропатченных устройств, среди них есть следующие мастодонты:

iPhone 5s iPhone 6 iPhone 6 Plus iPad Air iPad mini 2 iPad mini 3 iPod touch (шестое поколение)

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители