Жуки-щелкуны стали прототипом для новых сельскохозяйственных роботов

Как рассказывается в новой статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, группа ученых под руководством Самеха Тауфика разработала серию спиральных приводов, которые имитируют анатомию жуков-щелкунов. Когда механизм тянут, устройство в форме изгибается и накапливает упругую энергию, как грудная мышца насекомого.