Нейросеть помогла смотреть сквозь стены при помощи обычного Wi-Fi

Специалисты из Университета Карнеги-Меллона (CMU) разработали доступный метод наблюдения за людьми через физические препятствия при помощи Wi-Fi.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что обычный домашний Wi-Fi роутер и специально обученная нейронная сеть DensePose можно использовать для слежки за людьми через стены. Всё дело в том, что компьютерный алгоритм способен сопоставить сигналы Wi-Fi с координатами и создать 3D-модель человека, находящегося за стеной.

Более того, специалисты заявили, что они могут не только определить местонахождение человека, но также наблюдать за ним в режиме реального времени.