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43 минуты назад

В Германии открыли новый вид динозавров

РИА "ФедералПресс"

В Германии найден необычный вид птерозавров, у которых было более 400 зубов. Открытие было сделано случайно: в процессе раскапывания глыбы известняка с костями крокодила.

В Германии открыли новый вид динозавров
Фото: Hendrik Schmidt / dpa / globallookpress.comHendrik Schmidt / dpa / globallookpress.com

«Почти полный скелет был найден в очень тонкослоистом известняке, который прекрасно сохраняет окаменелости. Челюсти этого птерозавра действительно длинные и усеяны маленькими тонкими крючковатыми зубами с крошечными промежутками между ними, как гребешок гниды», – рассказал профессор Дэвид Мартилл.

Челюсть динозавра изогнута вверх, как шилоклювка, а на конце расширяется. У вида нет зубов в конце рта, добавил ученый, но есть вдоль челюстей до задней части улыбки.

Ученые отмечают, что это очень удачная находка хорошо сохранившегося скелета с почти идеальным сочленением. Это значит, что динозавр был похоронен в известняке сразу после смерти.

У обнаруженного вида птерозавра необычный механизм питания в воде. Он использовал свой клюв как ложку, чтобы набрать воду вместе с ее обитателями, а затем с помощью зубов выдавливал лишнюю жидкость, при этом оставляя добычу во рту, передает Planet today.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Аргентине нашли кости нового вида динозавров. Существа жили на Земле 70 млн лет назад.

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