Интернет-технолог спрогнозировал будущее Telegram в России

Россию ждут новые ограничения в соцсетях: Telegram включили в список иностранных мессенджеров, а значит, его нельзя будет использовать, например, для передачи платежных документов и персональных данных. Интернет-технолог, член Ассоциации интернет-технологов, соучредитель компании «Деловая репутация» Владимир Курков рассказал, что не так с этим продуктом и как государству следует с ним работать:

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«Telegram – самый обсуждаемый IT-продукт, придуманный русскими, за последние несколько лет. Он родился при нас, развился, пережил блокировку, которая только сделала его еще более популярным, а сейчас государство создает и ведет в нем официальные каналы. T

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Telegram стал одним из выгодоприобретателей блокировки Instagram* на территории РФ. По данным Brand Analytics, он показал рекордный рост среди всех социальных платформ. Многие в медиа и политической сфере делают большие ставки на Telegram, сосредоточившись на популяризации своих площадок в мессенджере в ущерб социальным сетям, громко заявляя, что «будущее за Telegram».

Но есть некоторые аспекты, на которые стоит обратить внимание.

Первое: пока Telegram уступает в большинстве регионов по пользователям социальным сетям, но уже стал электорально значимым. Давайте разберем эволюцию этого прекрасного мессенджера.

С 2017-го по апрель 2018 года произошел расцвет политического сегмента Telegram. Именно тогда создан основной пул политических анонимных каналов.

Блокировка сервиса с 16 апреля 2018 по 18 июня 2020 года – несколько волн запретов и широкая информационная кампания только сделали мессенджер популярней. Но бурного роста новых каналов не было.

С июля 2020 до блокировки Instagram* в 2022 году, бросив попытки блокировки, государство усилило свое присутствие в мессенджере. Это касается не только крупных федеральных каналов. В некоторых регионах контроль местных «анонимных» достиг 100 %. Государство почти справилось с задачей «выбить зубы» политическому сегменту Telegram, практически повторилась история телевизионных каналов.

Начался период застоя. Технологии не стояли на месте. Теперь каждый мог тысячами, а где-то и десятками тысяч, накручивать себе не только подписчиков, но и просмотры. Появилось много некачественных каналов, отчитывающихся перед заказчиками фейковыми показателями.

Именно в периоде застоя Telegram застал подарок в виде блокировки Instagram*. Аудитория хлынула в мессенджер. Но хлынула она в каналы, близкие по культуре к тем, что были у них в подписке в Instagram* – это новостные городские каналы. Вчерашние городские паблики в Instagram* легко обходят политические каналы, существующие годами по живой аудитории.

Telegram стал электорально значимым. Таковыми стали совершенно другие телеграм-каналы – не те, что были на троне политического сегмента все эти годы.

Второй аспект вытекает из первого: телеграм-лобби. Много политиков, бизнесменов и технологов тратили время и деньги на развитие каналов. Это их актив, с учетом связей – все эти люди будут стараться, чтобы денежный поток в их сторону не останавливался.

Вместо вывода. Первое. Лучшее, что можно делать, работая с сегодняшним Telegram, – это работать с разными сегментами аудитории в разных каналах. Худшее – пренебрегать этим или поддаваться на давление одной из групп.

Второе. Мы вновь делаем упор на развитие официальных групп на площадке, неподконтрольной правительству, повышаем ее популярность. Ничего не напоминает? Важно в погоне за популярностью в Telegram не пренебрегать отечественными социальными сетями, в которых, как и ранее, сосредоточена основная масса российского общества. Именно там должны развиваться уникальные форматы взаимодействия с аудиторией. Именно эти площадки надо продолжать популяризировать».