Ученые нашли общее у людей-подростков и молодых шимпанзе

Группа учёных из заповедника в Республике Конго выяснила, что подростковое рискованное поведение есть как у шимпанзе, так и у людей. Более того, оно имеет биологическую природу.

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Правда, по словам специалистов, есть и отличие — импульсивность у человеческих подростков является результатом социального влияния. По этой причине у животных оно в таком виде отсутствует.

В исследовании приняли участие 40 шимпанзе — они прошли через два теста. Первый тест показал, что шимпанзе-подростки с большей вероятностью, чем взрослые шимпанзе, выберут рискованный вариант в игре, где им нужно было выбрать между гарантированным лакомством или более привлекательным лакомством с риском получить неаппетитную альтернативу.