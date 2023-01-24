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1 час назад

Секретов больше нет: стали известны все ключевые характеристики флагманского Huawei P60 Pro

Ferra.ru

Ожидается, что в марте Huawei представит свежее поколение флагманской линейки P60, в которую войдут базовый P60 и более дорогой P60 Pro.

Раскрыты все ключевые характеристики флагманского Huawei P60 Pro
Фото: GizmochinaGizmochina

Несмотря на то, что сама компания пока никак не комментирует эти предположения, в Сети уже появилась достаточно интересная утечка о Pro-версии смартфона.

Согласно данным китайских инсайдеров, Huawei P60 Pro получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1440p. Ёмкость его аккумулятора составит 5000 мАч, на месте окажется и быстрая зарядка на 100 Вт.

В основу устройства ляжет чип Snapdragon 8 Gen 2, но, из-за американских санкций, без поддержки 5G.

Также утечка утверждает, что Huawei P60 Pro получит тройную основную камеру с основным 50-мегапиксельным модулем Sony IMX888. Широкоугольный сенсор Sony IMX858 также будет 50-Мп, в то время как телевик получит 64 Мп — это будет OmniVision OV64B.

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