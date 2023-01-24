Зафиксирована недавняя смена направления вращения ядра Земли

Твердое внутреннее ядро Земли может менять направления вращения раз в 60-70 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: NASA NASA

Земля состоит из трех основных слоев — коры, базальтной мантии и металлического ядра. Каждый из этих элементов также делится на слои, в частности, выделяют жидкое внешнее ядро толщиной около 2000 километров и твердое внутреннее, радиусом 1200 километров. Оно останется твердым из-за огромного давления, несмотря на высокую температуру, и при этом вращается относительно других слоев. В разные геологические эпохи скорость этого вращения варьировалось, что влияло на множество параметров, в том числе на длину суток и мощность магнитного поля.

Сун Сяодун из Пекинского университета и его коллеги провели исследования и обнаружили, что направление вращения и его скорость могут меняться каждые 60-70 лет. На это указали данные множества сейсмических станций, от Аляски до Казахстана и от Индонезии до Курил. Особую ценность представляют данные об отраженных волнах, возникших в ходе ядерных испытаний XX века — из-за их огромной мощности колебания достигали самого центра Земли.

Последующее сравнение этих волн указало на то, что и направление движения, и скорость вращения внутреннего ядра Земли меняется циклически, причем несколько раз за прошедшие семьдесят лет его вращение практически полностью останавливалось по сравнению с окружающими его породами жидкого внешнего ядра. Последний похожий эпизод, по словам профессора Суна Сяодуна и его коллег, предположительно произошел в конце 2000-х годов, а предпоследний - в конце 1960-х годов.