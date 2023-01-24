В России наладят массовый выпуск IP-камер видеонаблюдения

Согласно утвержденной правительством дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение», уже в этом году в РФ может начаться массовое производство IP-камер видеонаблюдения.

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Документ предусматривает, что в 2023–2024 годах необходимо наладить серийное производство таких камер, выстроить каналы их сбыта. За этот же период заказчики должны получить не меньше 1 млн таких устройств. Соорганизаторами проекта и заказчиками камер названы «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг», которые предоставляют клиентам услуги видеонаблюдения.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков подчеркнул, что тема организации выпуска камер в РФ очень актуальна. До сих пор почти все такие устройства привозятся из Китая (некоторая их часть до прошлого года ввозилась с Украины). По его словам, такая схема создает риски не только для обычных пользователей IP-камер, но и для государственных и муниципальных структур, а также для компаний, потому что спрос на видеонаблюдение с их стороны постоянно растет.