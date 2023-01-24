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45 минут назад

У Млечного Пути выявили уникальную особенность

Lenta.ru

Международная команда астрономов в рамках проекта IllustrisTNG выявила у Млечного Пути уникальную особенность. Результаты работы описываются в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

У Млечного Пути выявили уникальную особенность
Фото:  Benjamin Voros / Unsplash Benjamin Voros / Unsplash

В процессе работы авторы провели компьютерное моделирование, которое выявило, что Млечный Путь оказался слишком велик для своей «космологической стены» (cosmological wall) — комплекса галактик, являющегося уплощенным аналогом галактической нити. Эта структура, расположенная между двумя войдами (космическими пустотами), влияет на то, что Млечный Путь и близлежащие галактики вращаются вокруг своих осей более организованно.

Как правило, галактики значительно меньше, чем «космологическая стена». Только миллионная часть всех галактик в моделировании была такой же такой же массивной, как Млечный Путь. Теперь ученым придется учитывать эти данные при проведении новых исследований.

В мае 2022 года Европейская Южная обсерватория (ESO) совместно с Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) опубликовала первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь. Гипотеза о существовании в центре галактики такого объекта была выдвинута еще в конце XX века, когда астрономы заметили странное движение звезд, в 2020 году за это открытие была присуждена Нобелевская премия.

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