Настоящий и поддельный iPhone сравнили по прочности на сгибание

Ведущий YouTube-канала Mrwhosetheboss провёл два эксперимента, благодаря которым стало понятно, чем же фейковый iPhone отличается от настоящего.

Эксперт YouTube-канала Mrwhosetheboss проверил на прочность iPhone 13 в двух тестах. Причём взял он для этого настоящую и поддельную модель.

Первый эксперимент заключался в том, чтобы попытаться поцарапать корпус смартфона. У подделки он был сделан из пластика, поэтому на нём легко образовались царапины. А вот на настоящий iPhone это никак не повлияло, хотя задняя панель у него из стекла.

В ходе второго теста специалист попытался согнуть и сломать таким образом iPhone. Подделка легко треснула почти сразу, так как весь корпус у неё состоял из пластика.