Исследование Китая о замедлении вращения ядра Земли вызвало переполох

Опубликованное в журнале Nature Geosience исследование о замедлении вращения земного ядра, которое провели китайские учёные И Ян и Сяодун Сун, вызвало переполох в западных СМИ.
В своём исследовании учёные пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли в последние десять лет практически прекратило своё вращение.
Они также пишут, что в связи с этим оно может начать вращаться в другую сторону.
Данное исследование привело к спорам на Западе о влиянии земного ядра на процессы, происходящие на Земле.
Например, в статье газеты The Washington Post говорится, что полученные результаты исследования заставляют задуматься о влиянии ядра Земли на продолжительность дня.
Газета The New York Times, в свою очередь, отметила, что полученные данные звучат, как подготовка к «разрушающему мир блокбастеру».