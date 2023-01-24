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17 минут назад

Китайское исследование о замедлении вращения ядра Земли вызвало переполох на Западе

RT на русскомиещё 1

Опубликованное в журнале Nature Geosience исследование о замедлении вращения земного ядра, которое провели китайские учёные И Ян и Сяодун Сун, вызвало переполох в западных СМИ.

Исследование Китая о замедлении вращения ядра Земли вызвало переполох
Фото: freepikfreepik

В своём исследовании учёные пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли в последние десять лет практически прекратило своё вращение.

Они также пишут, что в связи с этим оно может начать вращаться в другую сторону.

Данное исследование привело к спорам на Западе о влиянии земного ядра на процессы, происходящие на Земле.

Например, в статье газеты The Washington Post говорится, что полученные результаты исследования заставляют задуматься о влиянии ядра Земли на продолжительность дня.

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Газета The New York Times, в свою очередь, отметила, что полученные данные звучат, как подготовка к «разрушающему мир блокбастеру».

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