Исследование Китая о замедлении вращения ядра Земли вызвало переполох

Опубликованное в журнале Nature Geosience исследование о замедлении вращения земного ядра, которое провели китайские учёные И Ян и Сяодун Сун, вызвало переполох в западных СМИ.

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В своём исследовании учёные пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли в последние десять лет практически прекратило своё вращение.

Они также пишут, что в связи с этим оно может начать вращаться в другую сторону.

Данное исследование привело к спорам на Западе о влиянии земного ядра на процессы, происходящие на Земле.

Например, в статье газеты The Washington Post говорится, что полученные результаты исследования заставляют задуматься о влиянии ядра Земли на продолжительность дня.