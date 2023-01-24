Онищенко считает, что миру необходимо готовиться к новым пандемиям

Странам нужно готовиться к новым пандемиям и обладать возможностями быстрой диагностики вируса. Такое мнение ТАСС высказал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"Пандемии будут. Нам нужно готовиться и иметь возможности быстрого создания диагностики, чтобы понимать, с каким вирусом мы имеем дело", - считает он.
Онищенко заметил, что необходимо также обладать возможностями для быстрого создания вакцин.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 719, сообщили 23 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Днем ранее в стране зарегистрировали 5 729 случаев заражения.