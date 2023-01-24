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1 час назад

Онищенко считает, что миру необходимо готовиться к новым пандемиям

ТАССиещё 2

Странам нужно готовиться к новым пандемиям и обладать возможностями быстрой диагностики вируса. Такое мнение ТАСС высказал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Онищенко считает, что миру необходимо готовиться к новым пандемиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пандемии будут. Нам нужно готовиться и иметь возможности быстрого создания диагностики, чтобы понимать, с каким вирусом мы имеем дело", - считает он.

Онищенко заметил, что необходимо также обладать возможностями для быстрого создания вакцин.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 719, сообщили 23 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Днем ранее в стране зарегистрировали 5 729 случаев заражения.

Наука и техника,Геннадий Онищенко,РАН,
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