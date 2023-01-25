Apple добавила в iOS 16.3 новый способ двухфакторной авторизации

Она заключается в том, что пользователь может подтвердить вход в Apple ID на новом устройстве не только кодом из смс-сообщения или электронной почты, но и с помощью других устройств Apple. При авторизации на новом устройстве можно подтвердить свою личность с помощью гаджета, на котором эта процедура уже проводилась.