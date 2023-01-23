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19 минут назад

Телескоп James Webb сфотографировал самое темное ледяное облако

Газета.Ru

Телескоп James Webb получил изображение ледяного межзвездного облака. Об этом сообщает Юго-западный исследовательский институт.

Телескоп James Webb сфотографировал самое темное ледяное облако
Фото: газета.ругазета.ру

«JWST позволил нам изучить льды, которые находятся на пылинках в самых темных областях межзвездных молекулярных облаков. Облака настолько плотные, что эти льды в значительной степени защищены от жесткого излучения ближайших звезд, поэтому они совершенно нетронуты [с момента формирования]», — пояснила Данна Касим, одна из авторов работы. Спектрометр телескопа позволил установить состав льдов и связанной с ним пыли.

Большинство межзвездных льдов содержат очень небольшое количество таких элементов, как кислород и сера. Наблюдаемая доля серы составляет всего 1% от той, что должна там быть по прогнозам ученых. «99% этой серы заперто где-то еще, и нам нужно выяснить, где именно, чтобы понять, как этот элемент в конечном итоге попадает на обитаемые планеты», — говорят ученые.

Авторы предполагают, что сера может быть связана в сульфиде железа и подобных материалах, которые могут вступать в реакцию со льдом и передавая ему часть серы.

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