Телескоп James Webb сфотографировал самое темное ледяное облако

«JWST позволил нам изучить льды, которые находятся на пылинках в самых темных областях межзвездных молекулярных облаков. Облака настолько плотные, что эти льды в значительной степени защищены от жесткого излучения ближайших звезд, поэтому они совершенно нетронуты [с момента формирования]», — пояснила Данна Касим, одна из авторов работы. Спектрометр телескопа позволил установить состав льдов и связанной с ним пыли.

Большинство межзвездных льдов содержат очень небольшое количество таких элементов, как кислород и сера. Наблюдаемая доля серы составляет всего 1% от той, что должна там быть по прогнозам ученых. «99% этой серы заперто где-то еще, и нам нужно выяснить, где именно, чтобы понять, как этот элемент в конечном итоге попадает на обитаемые планеты», — говорят ученые.